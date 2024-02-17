Перше "золото" в історії України: Бухов здобув сенсаційну перемогу на ЧС з плавання
У катарській Досі триває чемпіонат світу з водних видів спорту. Із сенсаційним результатом завершився заплив на 50 метрів.
Український плавець Владислав Бухов виграв "золото" на 50 метрів вільним стилем. Це перша медаль найвищого ґатунку в історії України на цій дистанції, пише 24 Канал.
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Сенсаційна перемога Бухова
Владислав випередив чинного чемпіона та фаворита змагань австралійця Камерона Макевея на 0,01 секунду, завершивши дистанцію з результатом 21,44 секунди. Третім фінішував британець Бенджамін Прауд, який відстав від Бухова на 0,09 секунди.
Це перша золота медаль України на дистанцію 50 метрів. Раніше наші плавці не вигравали медалей у цій дисципліні.
Загалом це восьме "золото" для України за весь час виступів на чемпіонатах світу з плавання.
Відео чемпіонського виступу Владислава Бухова
Всі золоті медалі України на чемпіонатах світу з плавання
- Денис Силантьєв (1998 рік, 200 м, батерфляй)
- Олег Лісогор (2001 рік, 50 м, брасом)
- Яна Клочкова (2001 рік, 400 м, вільний стиль)
- Яна Клочкова (2001 рік, 400 м, комплексний стиль)
- Яна Клочкова (2003 рік, 200 м, комплексний стиль)
- Яна Клочкова (2003 рік, 400 м, комплексний стиль)
- Олег Лісогор (2007 рік, 50 м, брасом)
- Владислав Бухов (2024 рік, 50 м, вільний стиль)