Ексгравець Олімпіка та Карпат розірвав контракт з російським клубом

Певна кількість футболістів досі грає у чемпіонатах ворожої країни, а є такі, що вирішують припинити співпрацю. Ексгравець Чорноморця розірвав контракт з російським клубом.

Повідомляють, що Владіс-Еммерсон Іллой-Аєт розірвав контракт з Уралом, який виступає у ФНЛ, другий за силою дивізіон ворожої країни. Футболіст вже покинув розташування екатеринбурзької команди, за інформацією російського Урала, інформує 24 канал.

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Футболіст з Одеси зробив правильне рішення

28-річний Владіс-Еммерсон, який народився в Одесі, прийняв рішення покинути російський Урал. Про це повідомила пресслужба команди з ворожої країни.

У складі Уралу, захисник почав грати з літа 2022 року. За цей час він провів 65 матчів та відзначився чотирма голами. Рішення про припинення контракту було ухвалено за взаємною згодою.

Цікаво. Владіс-Еммерсон деякий час виступав у складі юнацької та молодіжної збірних України. Згодом гравець приєднався до національної команди Конго.

Уродженець Одеси на старті своєї футбольної кар'єри грав лише за українські команди. Еммерсона загравали у дублі Чорноморця, потім він захищав кольори львівських Карпат, тернопільскої Ниви та донецького Олімпіка.

У 2018 році захисник перебрався до даньского Вайле, а в лютому 2021 року вперше потрапив у російський Армавір. Після цього він перейшов до СКА-Хабаровськ.

Також конголезький футболіст був замішаний у скандалі з договірним матчем між Олімпіком та Чорноморцем у 2018 році. Про те був виправданий рішенням КДК ФФУ.