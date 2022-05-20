Вказали "на двері": невдоволена Сампдорія поверне Супрягу у Динамо

З січня 2022 року Владислав Супряга виступав на правах оренди у Сампдорії. Однак італійський клуб відправить нападника назад в Україну.

Незадоволені українцем

22-річний центральний форвард не скористався шансом залишитись у престижній Серії А. Владислав Супряга провалив свою оренду у Сампдорії.

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Український футболіст провів за італійців лише один поєдинок, у якому відіграв 24 хвилини. Це увесь ігровий час нападника в італійському чемпіонаті. Здебільшого Супряга "грів" лаву запасних.

Керівництво клубу залишилось незадоволеним виступом Владислава, тому не став активізовувати опцію пролонгації оренди ще на один рік, яка була прописана в угоді.

Сампдорія поверне Супрягу у Динамо, якому належить контракт футболіста.

Контракт Супряги з київським клубом розрахований до 30 червня 2023 року.

Цікаво те, що Супряга прибув у розташування молодіжної збірної України, хоча сезон в Італії ще не закінчився. Схоже, що Владислав завчасно попрощався з італійським клубом.

Рівно за тур до закінчення сезону Сампдорія йде лише на 15-му місці у турнірній таблиці Серії А серед 20-ти команд. Клуб за 37 зіграних матчів набрав 36 очок.

В останньому турі Сампдорія зіграє на виїзді проти другої команди чемпіонату – Інтера (21 травня).

Наразі ж невідомо, чи стартуватиме в Україні новий сезон-2022/2023. УАФ розглядає проведення чемпіонату у Польщі чи Туреччині, але далеко не усі клуби змоможуть фінансово потягнути такий варіант із проведенням усіх матчів за кордоном.

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