Визначилися півфіналісти Кубка Стенлі: календар матчів

Кубок Стенлі наближається до свого закінчення. Визначилися чотири команди, які і будуть боротися за головний трофей НХЛ.

Останнім учасником півфіналу стала команди Вегас Голден Найтс. "Лицарі" обіграли Колорадо у шостому матчі. При цьому перші два матчі серії виграли саме хокеїсти Колорадо. А після цього Вегас видав серію із чотирьох перемог поспіль.

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У півфіналі Вегас зіграють проти Монреаль Канадіенс. Іншу півфінальну пару склали Тампа-Бей Лайтнінг та Нью-Йорк Айлендерс.

Першими у півфіналі зіграють Тампа-Бей та Айлендерс. Їх матч відбудеться 13 червня. 14 червня (ніч на 15 червня в Україні) свій перший матч проведуть Вегас та Монреаль. Надалі команди гратимуть через день – 15, 17 та 19 червня заплановані матчі Тампа-Бей та Айлендерс. За потреби, додаткові матчі відбудуться 21, 23 та 25 червня. А 16, 18 та 20 червня – Вегас і Монреаль (додаткові дати 22, 24 та 26 червня).

У фінал кубка Стенлі вийдуть переможці кожної пари, які здобудуть чотири перемоги.