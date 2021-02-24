Визначено переможців Чемпіонату України зі сквошу

У Києві 19-21 лютого 2021 року відбувся ювілейний 15-й чемпіонат України зі сквошу. Участь у ньому взяло 83 спортсмени. Це найбільша кількість учасників за всі роки проведення чемпіонату.

У лідерські позиції вийшло 8 спортсменів, які вели між собою напружену боротьбу. У підсумку переможцями стали Валерій Федорук та Надія Усенко.

Валерій Федорук став п'ятиразовим чемпіоном України.

Надія Усенко у віці 21 року стала семиразовою чемпіонкою України.

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Також за результатами турніру дві юні зірки зійшли на п’єдестал – це Софія Зражевська (14 років) та Дмитро Щербаков (15 років)

Турніру присвоєно Національний рівень (National Level), а також внесено до календаря PSA (Професійної асоціації сквошу).

Сквошисти, які мають ліцензію гравця від PSA та брали участь в чемпіонаті, отримали відповідні бали в рейтингу Професійної асоціації. Це надає додаткову можливість реалізації індивідуальних спортивних досягнень в такому виді спорту як сквош.

Попереду спортсменів очікує Чемпіонат Європи зі сквошу. Цьогоріч планується участь саме у двох командних чемпіонатах: чоловіча команда гратиме в третьому дивізіоні (14 – 17 липня Team Championships Division 3 2021 – PROVISIONAL Ljubljana Slovenia ESF Championships), жіноча команда гратиме в другому дивізіоні (25 – 28 серпня European Team Championship Div 1 & 2 2021 PROVISIONAL Helsinki Finland ESF Championships).