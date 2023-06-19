ЗСУ переможці по життю: український військовий встановив спортивні рекорди України та світу

У Харкові відбулася фіксація неймовірних досягнень. Український військовий встановив не тільки національний рекорд, а й світовий.

Старший лейтенант ЗСУ Дмитро Косатий увійшов до історії. Військовий в один день установив одразу два рекорди, пише 24 Канал.

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Світовий рекорд із відтискань

17 червня, у рамках заходу, що відбувся у Харкові, військовослужбовець побив світовий рекорд з відтискань від підлоги. 24-річний Дмитро за хвилину зробив 128 відтискань. Попередній рекорд становив 116.

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Також старшому лейтенанту ЗСУ підкорився новий рекорд України у підтягуваннях на турніку за три хвилини. Українець показав неймовірний результат у 110 разів.

Рекорди серед українців

За інформацією керівниці Національного реєстру рекордів України, на сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса вже шість десятків рекордів українців, усі вони визнані унікальними світовими досягненнями, тепер серед них і військовий Дмитро Косатий.