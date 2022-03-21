Вийшла на поле з українським прапором: Монзуль дебютувала у Серії А

Українська арбітриня Катерина Монзуль працювала на матчі 17-го туру жіночої Серії А Інтер – Сампдорія. Після початку війни в Україні вона виїхала до Італії.

Українка вийшла на футбольне поле загорнутою у синьо-жовтий прапор, повідомляє 24 канал.

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Після початку війни в Україні Монзуль виїхала до Італії та отримала пропозицію працювати на матчах жіночої Серії А.

Відео виходу українки на поле

Сам же матч завершився перемогою Інтера – 4:3.

Монзуль – 40-річна українська арбітриня, що народилась у Харкові. Вона стала першою жінкою в Україні, якій вдалось потрапити до елітної категорії суддів ФІФА.

Катерина Монзуль регулярно працює на матчах УПЛ і є однією з провідних суддів України. Загалом вона стала першою арбітринею в найвищому дивізіоні чемпіонату України у 2016 році.