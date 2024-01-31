На фронті загинув чемпіон Універсіади з хокею Денис Пашинський

Спортивна спільнота України, на жаль, отримала чергову сумну звістку з передової. Захищаючи рідну землю від окупантів, загинув колишній хокеїст Денис Пашинський.

Уродженець Києва був мобілізований улітку 2022 року. З того часу виконував бойові завдання на різних напрямах, але 27 січня сталася трагічна подія – від отриманих у зоні бойових дій поранень серце Дениса Пашинського зупинилося, йому було 45 років.

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Полеглий воїн був титулованим хокеїстом

Спортсмен на фронті був бійцем 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу України імені генерал-полковника Геннадія Воробйова. Пашинський із побратимами потрапив під мінометний вогонь і був привалений у бліндажі. Воїна евакуювали в одну із лікарень Дніпра, але медикам, на жаль, так і не вдалося врятувати його життя.

Денис Пашинський був вихованцем школи Крижинки, за яку голкіпер згодом виступав і на дорослому рівні, коли команда брала участь у Східноєвропейській хокейній лізі. Також протягом кар'єри полеглий воїн грав за Донбас, Сокіл та Київ.



Денис Пашинський / Фото з ФХУ

Здобував "срібло" та "бронзу" чемпіонату України. Найпрестижнішим титулом Дениса Пашинського був тріумф на Всесвітній Універсіаді-1999, яка відбувалася у Словаччині. Після тієї перемоги на турнірі хокеїст отримав звання майстра спорту міжнародного класу.

Через два роки зі збірною приніс Україні ще одну медаль Універсіади – бронзову, тоді турнір відбувався в польському Закопане.

Зазначимо, що на війні проти країни-терористки, окрім Дениса Пашинського, загинуло вже шестеро українських хокеїстів:

26-річний Ярослав Гаркавко

19-річний Олександр Колонюк

42-річний чемпіон України Олександр Хміль

21-річний Владислав Лихошва

24-річний Макар Єрофеєв

23-річний Олексій Логінов.

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