Вважався зниклим безвісти: на фронті загинув український гандболіст Сергій Чуприна

Після початку повномасштабного вторгнення багато українських спортсменів взяли до рук зброю, щоб захищати рідну країну від окупантів. На жаль, чимала кількість з них повернулася з передової на щиті.

Черговою непоправною втратою для української спортивної спільноти стала загибель гандболіста Сергія Чуприни. Йому було 43 роки.

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Віддав найцінніше за вільну Україну

З кінця липня 2023 року полеглий воїн вважався зниклим безвісти. Наприкінці ж березня стало точно відомо про його смерть.

Довгих 8 місяців родина та друзі сподівалися, що Сергій Чуприна живий. Та, на жаль, наприкінці березня 2024 року надійшла невтішна звістка: 26 липня 2023 року в боях за Роботине 43-річний вінницький гандболіст загинув,

– йдеться у повідомленні Федерації гандболу України.

Зазначимо, що під час професійної кар'єри Сергій ставав віцечемпіоном першої ліги України з гандболу, також був переможцем Універсіади серед збірних команд вишів Вінниччини та капітаном збірної команди свого регіону.

По закінченню ігрової кар'єри допомагав організовувати гандбольні змагання. Прощання з воїном відбулося у Вінниці 1 квітня.

Нагадаємо, що, на жаль, це вже не перша втрата серед гандболістів. Раніше своє життя за світле майбутнє України віддали Олександр Перепелиця, Роман Пронюк і Євген Колесніченко.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким Сергія Чуприни. Світла пам'ять Захиснику України.