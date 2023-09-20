Був єдиним сином в родині: на фронті загинув призер чемпіонату України з таїландського боксу

На війні з російськими окупантами загинув український спортсмен Єгор Рябенко. Неодноразовий призер змагань з таїландського боксу муай-тай воював у складі полку "Азов".

За даними федерації таїландського боксу муай-тай, Єгор Рябенко загинув 16 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку. Коли він з побратимами перебував на позиції, вони потрапили під обстріл. На жаль, один зі снарядів влучив у місце розташування хлопців, внаслідок чого всі четверо захисників загинули.

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Єгор Рябенко назавжди залишиться 26 років. Він народився 17 грудня 1996 року і був єдиним сином у сім’ї.

Єгор Рябенко був вихованцем позашкільного навчального закладу "Міського палацу дитячої та юнацької творчості" та спортивного клубу "Прайд". Він був багаторазовим чемпіоном Запорізької області з таїландського боксу муай-тай, срібним призером Чемпіонату України 2020 року. З 2019 року був діючим суддею Запорізької області по тайському боксу. Також входив до одного з фанатських угрупувань запорізького футбольного клубу Металург.



Єгор Рябенко / фото федерації таїландського боксу муай-тай

"Кажуть, Герої не вмирають! А якщо цей Герой ще вчора був дитиною, чесним та сильним парубком, готовим завжди прийти на допомогу кожному хто цього потребує? Цілий день щемить серце та в душі вирує лють. Щемить серце, бо прийшла сумна звістка про страшну втрату у спортивній родині гуртка тайського боксу "Прайд" Міського палацу дитячої та юнацької творчості Єгора Рябенка. Нашого чемпіона, надії батьків, гордість спортивної спільноти Запоріжжя. Хай горить земля під ногами наших ворогів, не буде їм прощення до десятого коліна… Спи спокійно Герою! Вічна пам’ять. Співчуття рідним", – написала з цього приводу директорка Міського палацу дитячої та юнацької творчості Людмила Маринюк.

Місцеве видання "Акцент" з посиланням на родину загиблого повідомляє, що на момент повномасштабного російського військового вторгнення Єгор Рябенко перебував в Чехії. Але він вирішив повернутися до України, щоб піти до лав ЗСУ.

Також в мережі опублікували один зі снарядів, на якому побратими загиблого написали "За Рябу! Помстимося".