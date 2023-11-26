На війні загинув колишній футболіст Металіста, Зорі та Ворскли

На війні загинув колишній футболіст Металіста, Зорі, Ворскли та інших клубів Олександр Гончар. У березні минулого року він доєднався до лав ЗСУ.

Гончар вступив до лав ЗСУ у березні 2023 року та був солдатом окремої автомобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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Що відомо про гравця

43-річний воїн загинув на Запорізькому напрямку ще 16 серпня.

Гончар був вихованцем бориспільського футболу та розпочав професійну кар'єру у Борисфені, за який дебютував у 1997, ставши основним гравцем команди.

У 2004 році Борисфен з Гончаром у складі з рахунком 2:0 перемагав київське Динамо.

Окрім Борисфена Гончар виступав за Прикарпаття, Ворсклу, Металіст, Зорю, тернопільську Ниву та інші клуби. Він двічі ставав срібним призером Першої ліги України — у сезонах 2002/2003, 2005/2006.

У Олександра залишилася дружина, син та дочка. Церемонія прощання із загиблим героєм відбудеться у понеділок, 27 листопада 2023 року, об 11:00 на Книшевому меморіальному парковому комплексі в Борисполі.

"За час проходження військової служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони. Функціональні обов’язки виконував відмінно, користувався авторитетом серед колег по службі.

Побратими згадують, що Олександр швидко знайшов спільну мову з усіма, був дуже щирим, відповідальним та дисциплінованим. Він до останнього подиху був вірним військовій присязі та українському народу", – згадують про нього у Бориспільській міській раді.