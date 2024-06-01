На фронті загинув майстер спорту зі спортивної гімнастики Костянтин Черніков

Чергова трагічна звістка для спортивної спільноти прийшла з передової. Захищаючи рідку країну він окупантів, загинув гімнаст Костянтин Черніков.

Полеглий воїн на передовій був пілотом дронів. На жаль, з останнього бойового завдання він повернувся на щиті.

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Непоправна втрата

У цивільному житті український захисник працював тренером одного зі столичних фітнес-клубів. Він був майстром спорту зі спортивної гімнастики та навіть під час служби продовжував займатися улюбленою справою.

Про жахливу звістку повідомила його дружина Діана. Вона зробила декілька дописів про свого чоловіка та опублікувала відео з воїном, яким його запам'ятають близькі.

Найважливіше для мене, щоб мого чоловіка пам'ятали якомога довше. Майстер спорту зі спортивної гімнастики, тренер, пілот fpv. Вічна пам'ять та любов,

– написала Чернікова.

Дивіться відеоспогад про Костянтина Чернікова

Зазначимо, що у Костянтина Чернікова залишилася дружина та донька. Побратими збирають кошти на авто від полеглого воїна, щоб його внесок в українську перемогу продовжувався й після загибелі. Задонатити можна за посиланням.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким Костянтина Чернікова. Світла пам'ять Захиснику України!