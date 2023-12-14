Назавжди в строю: на фронті загинув юний фехтувальник Федір Єпіфанов

Спортивна спільнота України отримала чергову жахливу звістку. Захищаючи на передовій свободу та незалежність рідної країни, додому на щиті повернувся 19-річний фехтувальник Федір Єпіфанов.

На жаль, список "янголів" українського спорту продовжує поповнюватися. Тільки офіційно відомо про понад 400 українських атлетів, життя яких обірвалося через російських окупантів.

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В Україні на одного "янгола спорту" стало більше

Федір пішов захищати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, коли йому виповнилося тільки 18 років. Зовсім юний Єпіфанов вирішив призупинити свою спортивну кар'єру та взяв зброю до рук.

Полеглий воїн, попри юний вік, встиг досягнути немалих успіхів у спорті. Він був чемпіоном і призером всеукраїнських змагань з фехтування на рапірах, членом національної збірної України та майстром спорту.

Освіту Федір Єпіфанов здобував в Олімпійському професійному коледжі імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання та спорту України.

Усе його життя було попереду, якби не російські загарбники, які й розпочали цю кровопролитну війну. Ніколи не пробачимо. Федерація фехтування України висловлює співчуття батькам, брату, рідним і близьким Федора Єпіфанова,

– йдеться в повідомленні.

Слова підтримки висловила щодо втрати й легендарна Ольга Харлан. Українська олімпійська чемпіонка закликала небайдужих допомогти родині 19-річного воїна.



Харлан закликала допомогти родині Єпіфанова / скриншот зі сторіз спортсменки

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