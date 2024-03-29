Новий "янгол спорту": на фронті загинув боксер Валерій Родіонов

З початку повномасштабного вторгнення сотні тисяч українців взяли зброю до рук, щоб захистити рідну країну від окупантів. Серед них чимало є й представників спорту.

На жаль, багато з них вже повернулися з поля бою на щиті. Ще однією непоправною втратою у спортивній родині України стала загибель боксера Валерія Родіонова.

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Марив військовою справою з дитинства

Полеглий воїн народився в Севастополі, де у шкільні роки захопився боксом. Протягом 8 років встиг вибороти чимало перемог у ринзі, а 1 серпня 2004 року отримав звання кандидата у майстри спорту. Присвоїли його Валерію за перше місце на чемпіонаті Автономної Республіки Крим.

У 2006 році вступив до київського Європейського університету, де навчався за юридичним напрямком, але також не забував про спорт. Він змінив боксерські рукавиці на баскетбольний м'яч та разом зі своєю командою виграв турнір серед факультетів.

У 2008 році паралельно розпочав навчання у Національній академії оборони України, адже з дитинства марив військовою справою і цей вибір був його внутрішнім переконанням.

Початок повномасштабного вторгнення Валерій Родіонов разом з родиною зустрів у Києві, де продовжував нести службу в поліції. Згодом потрапив до складу зведеного полку Нацполіції України "Сафарі", а в лютому 2023 року став заступником командира Департаменту поліції особливого призначення ОШБ Нацполіції "Лють".

У квітні 2023 року воїн доєднався до лав Спецпідрозділу ГУР МО України "Артан". Свій останній бій прийняв 15 березня 2024 року. Загинув під час виконання бойового завдання від вибухової травми. Вдома на нього до останнього чекали батьки, сестра та дружина.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким Валерія Родіонова. Світла пам'ять Захиснику України.