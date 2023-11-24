Йому приписували вбивство судді: на війні загинув знаменитий фанат Динамо Сергій Павліченко

Спільнота ультрас втратила свого чергового вірного фаната киян у боях на Запоріжжі. Сергій був відомим не тільки на трибунах, але і завдяки скандальній справі судді Зубкова.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало представників спорту встали на захист Батьківщини. Багато хто допомагає країні гуманітарно та фінансово, інші ж взяли зброю до рук та пішли на фронт.

До теми На фронті загинув ветеран запорізького футболу та батько воротаря Металурга Сергій Ніколаєнко

Віддав життя за Україну

Серед бійців у лавах ЗСУ є чимало ультрас різних футбольних команд УПЛ. Як повідомила спільнота WBC Ultras, на війні загинув один з найвидатніших членів ультрас Динамо Сергій Павліченко.

Фанат був бійцем 78 полку десантно-штурмових військ, який захищає Україну на Запоріжжя. Саме там Сергій загинув 18 листопада, біля села Вербове.

Резонансна справа Павліченка

Павліченко став відомим у 2012 році, коли його та батька Дмитра звинуватили у вбивстві судді Шевченківського раунного суду Сергія Зубкова. Обидва не визнавали своєї участі у злочині, втім син був засуджений до 13 років, а тато – довічно.

Читайте також Новий "Янгол спорту": на фронті загинув футбольний тренер із Чернігова Всеволод Бодун

Обидві належали до угрупування ультрас Динамо, через що фанати київського клубу оголосили "війну" правоохоронним органам. На стадіонах України пройшла акція "Свободу чесним", яку підтримали кілька гравців Динамо.

Зрештою у лютому 2014-го Верховна Рада України звільнила Павліченків з-під арешту. Обом був наданий статус політв'язнів. Вічна пам'ять Герою!