"Колишніх захисників не буває": вихованець Динамо захищає Україну від Росії – круте порівняння
Джерело:інстаграм Олександра Панкова
Не усі вихованці київського Динамо у майбутньому виростають у футбольних зірок. Одним із таких, якого спортивна кар'єра пішла на дно став Артем Ярмоленко.
Але вихованець Динамо знайшов себе у новій ролі. Артем Ярмоленко перекваліфікувався із футболіста у захисника України. Тепер колишній гравець захищає на оборону команди, а цілої країни.
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7 років змінили його життя
Про це розповів футбольний агент Олександр Панков. Футбольний функціонер порівняв два фото 25-річного Артема Ярмоленка з різницею 7 років. За цей час Артем встиг не лише змінити футбольну форму на зброю у руках, але й сильно змінитись. Ярмоленка взагалі складно впізнати, Артем сильно змужнів за ці роки.
Різниця в 7 років. Пишаюсь цим хлопцем. Колишніх захисників не буває,
– підписав світлини Панков.
Артем Ярмоленко / Скриншот із інстаграма Олександра Панкова
Що відомо про футбольну кар'єру Артема Ярмоленка
- Розпочинав свою дорослу кар'єру у Динамо U-19 на позиції центрального захисника. Після чого попрямував у португальську Лейрію. За цей клуб пограв із січня 2016-го по липень 2017-го.
- Після чого залишився без клубу. Лише у лютому 2018-го перейшов до другої команди Чорноморця, а вже через пів року доєднався до головної команди одеситів.
- Пограв за "моряків" до липня 2019 року та знову опинився без команди.
- Трохи менше року виступав за Агробізнес, але влітку 2021-го знову опинився без клубу.
- За даними Transfermarkt, Артем Ярмоленко ще не закінчив кар'єру футболіста.