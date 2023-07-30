"Наш сусід весь час заважає": Олександр Усик поставив на місце росіян та порівняв їх з поляками

Український боксер яскраво висловився про прагнення окупантів нав'язати Україні свій стиль життя. Спортсмен впевнений, що на нашу країну чекає перемога у війні.

Менш ніж за місяць Олександр Усик знову вийде на ринг. Українець проведе обов'язковий захист титулу WBA проти британця Даніеля Дюбуа.

До теми До зустрічі у Вроцлаві: оприлюднено епічне промо мегафайту Усик – Дюбуа

Поєдинок пройде 26 серпня у польському Вроцлаві. Він викликав серйозний інтерес у місцевого населення, а також знову підняв питання допомоги українцям від Польщі під час війни.

Усик також не оминув цієї теми. Олександр пояснив свій погляд на таку різницю між сусідами нашої країни та наголосив, що ніхто не буде нав'язувати українцям як жити.

Те, що відбувається в нашій країні, це наша справа. Ми самі будемо вирішувати, якою мовою розмовляти, що забороняти та що дозволяти. Наш сусід весь час заважає й хоче показати, як нам жити, що і як робити, з ким дружити. Перемога України очевидна, бо ми не нападали. Я сприймаю це як щось дивовижне. Один сусід хоче все собі загарбати, а інший нам допомагає. І ці стосунки – це справжня дружба,

– заявив Усик.

Читайте також Олександр Усик став професійним футболістом і підписав контракт із клубом УПЛ

Відзначимо, що Олександр є амбасадором благодійної платформи UNITED24. Протягом останнього року боксер пожертвував понад 12 мільйонів гривень на відбудову постраждалих від війни населених пунктів Київщини.

Усик провів за свою кар'єру 20 поєдинків, вигравши усі з них (13 – нокаутом). Після двох поспіль перемог над Ентоні Джошуа українець став володарем поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.