Підготовка під час тривог: Верняєв запросив журналістів в Україну після виступу на Олімпіаді

Український гімнаст не зміг здобути медаль на Іграх-2024 у Парижі. При цьому Верняєв нагадав про війну в Україні та розповів про підготовку до змагань.

У середу, 31 липня, на Олімпійських іграх-2024 відбулись змагання зі спортивної гімнастики. За медалі у особистому багатоборстві змагалися Ілля Ковтун і Олег Верняєв.

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Запрошення до України

Ілля став четвертим, тоді як Олег посів восьму сходинку. Після турніру іноземні ЗМІ розпитували Верняєва про підготовку до Олімпіади в умовах війни. Спортсмен лаконічно висловився на цю тему.

Якщо ви справді хочете зрозуміти особливості підготовки, приїжджайте в Україну. Самі побачите, як готуватися до змагань в умовах війни. Виступ українських спортсменів на Олімпіаді – це можливість заявити світу про Україну. Це наш шанс донести світу правду про те, що відбувається в Україні,

– заявив гімнаст.

Кар'єра Олега Верняєва

Нагадаємо, що Олег народився у Донецьку, а вперше на Олімпійські ігри поїхав у 2012 році. А вже у 2016 році в Ріо-де-Жанейро Верняєв здобув для України дві медалі.

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У змаганнях на брусах спортсмен виграв золото, а у багатоборстві взяв срібло. У 2020 році в організмі Олега помітили мельдоній, через що він отримав дискваліфікацію та пропустив Ігри у Токіо.