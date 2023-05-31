Вирішила ігнорувати обстріли України: фанатка Лукашенка відмовилась засудити Білорусь за війну

Аріна Сабалєнка продовжує намагатись всидіти на двох стільцях та не говорити про війну в Україні. На пряме питання про участь у ній Білорусі тенісистка відмовилась відповідати.

Через війну в Україні світовий спорт наклав серйозні санкції на росіян та білорусів. Команди дискваліфікують зі змагань, а індивідуальних спортсменів допускають лише під нейтральним прапором.

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Правда, представників країн-терористок це не змусило замислитись над діями своїх держав. Майже ніхто із відомих російських та білоруських спортсменів не засудив окупацію України.

Сабалєнка головного мозку

Вони обрали варіант мовчанки та заявляють про "спорт внє палітікі". Особливо мовчать ті, хто підтримує владу Росії або Білорусі. Одна з таких – друга ракетка світу Аріна Сабалєнка.

Тенісистка раніше виступала проти війни. Втім коли її спитали напряму, чи засуджує вона Білорусь за те, що з її території ведуться ракетні обстріли України, Аріна відповіла "У мене немає коментарів для вас".

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Приховує підтримку Лукашенка

Крім того, білоруска відповіла так само на питання, чи може вона спростувати свою підтримку чинної влади Білорусі. Нагадаємо, що у 2020 році підтримала Алєксандра Лукашенка у кривавому розгоні антивладних мітингів.

Цікаво, що Аріна часто готується до турнірів у Росії, хоча сама живе в Маямі (США). Ба більше, бойфрендом Аріни є хокеїст Константін Кольцов. Він теж підтримував режим Лукашенка, а у 2022 році виступив із підтримкою війни в Україні.