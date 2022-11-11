Усик займається будівництвом будинків для українців, які втратили дім через війну

Війна проти Росії забрала в багатьох українських родин домівку над головою. Українці змушені виїжджати закордон, перемішатись в інші українські міста у пошуках прихистку.

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк розповів, як Олександр Усик допомагає українцям здобути новий дах над головою. Чемпіон світу з боксу особисто займається відбудової житлової інфраструктури Київщини.

Читайте також Зеленський – перший президент, який не зрадив країну, – Усик

Красюк: Він дофінансовує його власними коштами

Нові домівки отримають ті українці, у яких війна забрала рідне житло. До цього було відомо, що боксер допомагає землякам та військовим, але інформації про ініціативу з побудови помешкань для постраждалих від російської агресії.

Промоутер розкрив ще одну благодійну справу Усика. Олександр не перестає приємно дивувати своїми вчинками за межами боксерського рингу. Хоча своїм реваншем проти Ентоні Джошуа привернув чималу увагу не лише до бою, а й до війни в Україні проти Росії. Боксер пригадав усьому світу, що повномасштабна війна у його країні ще не закінчилась.

Усик вкладає туди чесно зроблені кошти, щоб допомогти українським родинам.

Я не знаю, зараз може секрет розкрию. Я не погоджував з Сашею, що я це озвучу. Мовою Езопа. Людина від душі придумав, що треба допомагати людям не словом, а ділом. Тому почав будівництво будинків у передмісті Києва. Фінансує все це сам. Зрозуміло, що ніякі донати, ніякі кошти, які ти збираєш завдяки благодійності не зможуть профінансувати на 100% такий проєкт. Тому він дофінансує його власними коштами. Більше нічого казати не буду. Але знаю, що ці будинки просто будуються для людей, які втратили дах над головою,

– розповів Красюк.