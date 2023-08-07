ЗСУ вже підготували чорний пакет: ексфутболіст збірної Росії поїхав воювати в Україну
Росіяни продовжують виступати про "спорт внє палітікі", поки їх спортсмени вступають до армії та йдуть вбивати мирних українців. Одним із таких є колишній футболіст збірної "вєлікой страни", який встиг програти в Україні, Андрєй Соломатін.
Колишній лівий захисник поїхав воювати в Україну, аби повернутись додому у красивому чорному пакеті. Андрєй Соломатін активно допомагав уболівальникам російських клубів, які знищують українські міста, а тепер й сам поповнив свої ряди, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
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Поїхав знищувати український Бахмут
Соломатін підписав контракт із батальйоном "Española", у рядах якого поїхав воювати у пекельний Бахмут, який росіяни називають його колишньою назвою Артемівськ. Він вже навіть отримав позивний "Солома". Звісно, небагата фантазія у росіян.
Колишній футболіст закликав нинішніх гравців не бити байдики, а підтримати своїх уболівальників, які у мирний час витрачали власні гроші, би підтримати улюблені команди з трибун стадіонів. Тепер ніби то настав час футболістам віддячити своїм фанатам.
Раніше колишній гравець московського ЦСКА у 2022 році неодноразово відвідував тимчасово окупований український Донбас та хизувався фотографіями зі зброєю.
В одному із минулих інтерв'ю пропагандистським каналам Соломатін згадував про ненависть громадян західних областей України у бік росіян, зокрема він пригадав свого колишнього одноклубника з України Тараса. Ймовірно, терорист казав про Тараса Ковальчука.
- Відзначимо, що колишній футболіст-пропагандист Соломатін майже усю свою кар'єру віддав російському чемпіонату. Але є у його кар'єрі український слід. 1 січня 2005 року Андрєй у статусі вільного агента став футболістом київської Оболоні, з яку відіграв лише 9 матчів.
- 1 липня того ж року покинув столичний клуб та повернувся на свої "болота". Через два роки після цього закінчив свою футбольну кар'єру.