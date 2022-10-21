Провокатор Куляк, дружина Пєскова: Україна ввела санкції проти спортсменів із Росії

Україна намагається зупинити наступ Росії не лише завдяки силами ЗСУ, а й санкціями. До переліку увійшли чимало російських представників спорту.

На жаль, більшість російських спортсменів продовжують мовчати, мало хто висловлює своє невдоволення та засуджує політику президента-терориста Владіміра Путіна. Хтось узагалі підтримує війну Росії в Україні, що виходить за усі межі.

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Отримали покарання за мовчання чи підтримку війни

Україна ввела санкції проти низки спортсменів країни-агресора. Серед них представники футболу, хокею, гімнастики, боротьби, фігурного катання та навіть Формули-1.

Цікаво, що під санкції потрапив молодий гімнаст Іван Куляк, який зі свастикою "Z", якою Росія позначає свої танки та іншу військову техніку під час вторгнення на територію України, на грудях вийшов на змаганнях на етапі Кубка світу у Досі.

Хто потрапив під санкції

Нікіта Мазепін (колишній гонщик Формули-1)

Тетяна Навка, Роман Костомаров, Євген Плющенко (фігуристи)

Роман Власов (борець)Олександр та Федор Ємельяненки (бійці)

Сергій Карякін (шахіст)

Олександр Повєткін (боксер)

Олександр Овечкін (хокеїст)

Іван Куляк (спортивний гімнаст)

Євген Рилов (плавець)

Роман Широков (футболіст)

І це лише початок. Чим більше російські спортсмени будуть мовчати, тим швидше вони потраплять під санкції України.