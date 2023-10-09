"Покарайте цих покидьків": як український спорт підтримав Ізраїль у війні проти ХАМАС – фото
Палестинські бойовики почали тероризувати ізраїльських цивільних та наносити масовані ракетні удари. Це не залишилось осторонь світової спільноти.
У суботу, 7 жовтня, терористи ХАМАС масовано атакували територію Ізраїля. Палестинські бойовики випустили тисячі ракет та захопили у заручники цивільних.
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Від нападу палестинців постраждали більше двох тисяч цивільних, понад 600 загинули. Ізраїль почав бити у відповідь, знищуючи важливі для ХАМАС об'єкти у Секторі Гази.
Світова спільнота висловила підтримку ізраїльтянам, в тому числі і чимало спортсменів. 24 канал зібрав реакцію українського спорту на війну в Ізраїлі.
Пост футболіста Арсенала Олександра Зінченка / instagram.com/zinchenko
Після цього посту арабські користувачі інстаграм заспамили сторінку Олександра. Це змусило його видалити публікацію та закрити акаунт.
Віктор Циганков підтримав Ізраїль / instagram.com/viktortsygankov
Країна, в якій я народився та провів перші 5 років мого життя. Дуже боляче бачити, що відбувається з мирним населенням зараз. Українська нація з вами,
– написав у себе в пості вінгер Жирони Віктор Циганков, який народився у Ізраїлі.
Особливо емоційним був ізраїльський захисник Шахтаря Став Лемкін: "Ізраїль потерпає від однієї з найжахливіших атак у нашій історії. Половина країни перебуває в укриттях після запуску понад двох тисяч ракет. Люди вбиті, зґвалтовані та викрадені терористами. Цілі поселення перебувають у заручниках. Зупиніть лицемірство! Сьогодні ми, а завтра ви! Терор – це терор! Моє серце з усім моїм народом. Підтримайте нас".
Підтримка ізраїльтян від української дзюдоїстки Дар'ї Білодід / instagram.com/dariabilodid7
Українська шпажистка Джоан Фейбі Бежура / instagram.com/bezhurafeybi
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Сторіз тенісистки Марти Костюк / instagram.com/martakostyuk
Підтримка Ізраїля від Динамо / instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Екстенісист Сергій Стаховський закликав покарати виродків / instagram.com/stako_s
Гімнастка Анастасія Возняк про ситуацію в Ізраїлі / instagram.com/voznyak_anastasiya