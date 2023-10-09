"Покарайте цих покидьків": як український спорт підтримав Ізраїль у війні проти ХАМАС – фото

Палестинські бойовики почали тероризувати ізраїльських цивільних та наносити масовані ракетні удари. Це не залишилось осторонь світової спільноти.

У суботу, 7 жовтня, терористи ХАМАС масовано атакували територію Ізраїля. Палестинські бойовики випустили тисячі ракет та захопили у заручники цивільних.

До теми Ізраїль офіційно оголосив стан війни, у ході конфлікту загинули дві українки: бої досі тривають

Від нападу палестинців постраждали більше двох тисяч цивільних, понад 600 загинули. Ізраїль почав бити у відповідь, знищуючи важливі для ХАМАС об'єкти у Секторі Гази.

Світова спільнота висловила підтримку ізраїльтянам, в тому числі і чимало спортсменів. 24 канал зібрав реакцію українського спорту на війну в Ізраїлі.



Пост футболіста Арсенала Олександра Зінченка / instagram.com/zinchenko

Після цього посту арабські користувачі інстаграм заспамили сторінку Олександра. Це змусило його видалити публікацію та закрити акаунт.



Віктор Циганков підтримав Ізраїль / instagram.com/viktortsygankov

Країна, в якій я народився та провів перші 5 років мого життя. Дуже боляче бачити, що відбувається з мирним населенням зараз. Українська нація з вами,

– написав у себе в пості вінгер Жирони Віктор Циганков, який народився у Ізраїлі.

Особливо емоційним був ізраїльський захисник Шахтаря Став Лемкін: "Ізраїль потерпає від однієї з найжахливіших атак у нашій історії. Половина країни перебуває в укриттях після запуску понад двох тисяч ракет. Люди вбиті, зґвалтовані та викрадені терористами. Цілі поселення перебувають у заручниках. Зупиніть лицемірство! Сьогодні ми, а завтра ви! Терор – це терор! Моє серце з усім моїм народом. Підтримайте нас".



Підтримка ізраїльтян від української дзюдоїстки Дар'ї Білодід / instagram.com/dariabilodid7



Українська шпажистка Джоан Фейбі Бежура / instagram.com/bezhurafeybi

Читайте також Що таке Сектор Гази, кому належить і що там чекає на Ізраїль після наземного вторгнення



Сторіз тенісистки Марти Костюк / instagram.com/martakostyuk



Підтримка Ізраїля від Динамо / instagram.com/fc_dynamo_kyiv



Екстенісист Сергій Стаховський закликав покарати виродків / instagram.com/stako_s



Гімнастка Анастасія Возняк про ситуацію в Ізраїлі / instagram.com/voznyak_anastasiya