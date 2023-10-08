Племінник ексзірки Ліверпуля та Челсі вбив трьох терористів ХАМАС під час захисту Ізраїля

Родич Йоссі Бенаюна захищає Батьківщину у складі піхотної бригади. Хлопцю вдалось не тільки ліквідувати палестинців, а ще і допомогти врятувати свою родину.

Цими вихідними Ізраїль піддався нападу терористів ХАМАС з боку Сектора Гази. Територію країни обстріляли тисячами ракет, а палестинські бойовики вторглись у чужу країну.

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Син зірки в армії Ізраїля

Повідомляється про багатьох постраждалих та загиблих через атаки. Армія Ізраїлю продовжує нищити терористів і до захисту країни доєднався родич відомого футболіста Йоссі Бенаюна.

Племінник 43-річного ексгравця збірної Ізраїлю належить до піхотної бригади "Голані". Вона опинилась в епіцентрі атак ХАМАС в ніч на суботу.

Хлопець особисто ліквідував трьох терористів ХАМАС, а також допоміг врятувати сім'ю. Палестинці кинули гранату у його дім, через що осколкове поранення дістав його батько.

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Сім'ї ексфутболіста довелось ховатися у полі, поки їх не знайшли ізраїльські військові та не доставили до шпиталю. Відзначимо, що за ці два дні від військової агресії ХАМАС постраждали більше двох тисяч цивільних громадян Ізраїлю, загинуло понад 600 людей.

Чим відомий Йоссі Бенаюн