"Жертви несправедливих бомбардувань": володар Золотого м'яча Бензема цинічно підтримав Палестину

Гравець аравійського Аль-Іттіхада вирішив заплющити очі на терористичні дії проти ізраїльтян. Француз хоче, щоб Ізраїль припинив ліквідовувати терористів ХАМАС.

В Ізраїлі почалась нова ескалація війни проти Палестини. Терористи ХАМАС атакували державу з боку Сектора Гази, випустивши тисячі ракет.

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Бензема на стороні палестинців

Сотні мирних ізраїльтян опинилися у полоні, ще більше тисячі цивільних загинули. Світ шокований діями радикалів та згуртувався навколо допомоги Ізраїлю. Втім у світі спорту знайшлось достатньо гравців, які підтримали саме Палестину.

Одним із них став ексгравець Реала та чинний володар Золотого Карім Бензема. На своїй сторінці у твітер француз закликав зупинити бомбардування Сектору Гази.

Усі наші молитви за жителів Гази, які знову стали жертвами цих несправедливих бомбардувань, які не щадять жінок і дітей,

– написав Карім.

Таку позицію від гравця можна було очікувати, адже Бензема є мусульманином та виступає у Саудівській Аравії. Втім ексворотар збірної Ізраїлю Дуду Ават відреагував на пост француза дуже категорично: "Ти великий сучий син".

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Великі втрати сторін

Відзначимо, що через дії ХАМАС Ізраїль оголосив про блокаду Сектора Гази та почав на цій території воєнну операцію. Наразі вже зафіксовано більше тисячі жертв серед цивільних з обох боків.

Нагадаємо, що Карім Бензема провів славетні роки у Реалі (2009-2023), вигравши 25 трофеїв топ-гатунку. Серед них – п'ять перемог в Лізі чемпіонів та чотири в Ла Лізі. У 2022-му Бензема був визнаний найкращим гравцем світу, отримавши Золотий М'яч