Завжди була усміхнена: терористи ХАМАС вбили 23-річну ізраїльську гімнастку під час вечірки

Каріна Притика стала жертвою атак палестинських радикальних угрупувань. Дівчина з чотирьох років займалась художньою гімнастикою.

У суботу, 7 жовтня, терористи ХАМАС почали атакувати Ізраїль тисячами ракет. Бойовики проникли на чужу територію з боку Сектора Гази та взяли в полон сотні цивільних.

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При цьому жертвами атаки терористів стали більше тисячі мирних ізраїльтян. На жаль, трагедія торкнулась і світу спорту. Нещодавно повідомлялось про вбивство двох юних баскетболісток.

Тепер стало відомо, що від нападу ХАМАС загинула 23-річна художня гімнастка Каріна Притика. Колишня спортсменка стала жертвою нападу під час вечірки на природі в Раї.

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Дівчина народилась у Португалії, але останніми роками тренувалась у Петах-Тікві під керівництвом Наталії Асмолової. Тренерка навчала Каріну з чотирьох років.

Притика представляла Ізраїль на дитячих турнірах, але рано завершила з гімнастикою через особисті причини. Асмолова відгукувалась про Каріну як про завжди усміхнену та позитивну дівчину.