Терористи ХАМАС вбили ізраїльського футболіста на вечірці після його дня народження
Джерело:Хапоель Тель-Авів
Новий виток війни Палестини проти Ізраїлю зачепив і світ спорту. Через обстріли з боку Сектора Гази постраждали чимало цивільних громадян.
Зранку 7 жовтня Ізраїль зазнав нападу з боку Палестини та Сектора Гази. Територію країни почали масовано обстрілювати терористи ХАМАС, які також проникли на територію Ізраїля.
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Через атаки постраждали не тільки ізраїльські військові, а і чимало цивільних громадян. Не оминула трагедія і світ спорту.
ЗМІ повідомляють, що через напад з боку ХАМАС загинув колишній футболіст Ліор Асулін. 43-річний ізраїльтянин був на вечірці у Раїмі під час атаки терористів.
Деякий час Ліор вважався зниклим безвісті, але зрештою його тіло було знайдено та ідентифіковано. Ексфорвард пішов з життя на наступний день після свого дня народження. За свою кар'єру футболіст пограв за безліч місцевих клубів та один – з Кіпра:
- Маккабі Херзлія
- Маккабі Петах-Тіква
- Бней Сахнін
- Бейтар
- Бней Єгуда
- Хапоель Тель-Авів
- Аполлон (Кіпр(
- Хапоель Беер-Шева
- Хапоель Рамат-Ган
- Хапоель Рішон
- Хапоель Петах-Тіква
- Хапоель Ашкелон
- Хапоель Марморек
- Хапоель Назарет
- Хапоель Ашкелон
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Найкраще Асулін проявив себе на старті кар'єри у Маккабі Херзлії, забивши 48 голів за п'ять сезонів. Свою професійну кар'єру ізраїльтянин завершив у 2017 році.
Відзначимо, що станом на день 8 жовтня більше двох тисяч цивільних отримали поранення через напад ХАМАСу, більше 600 загинули. В Ізраїлі вперше за 50 років оголосили стан війни.