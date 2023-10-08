Терористи ХАМАС вбили ізраїльського футболіста на вечірці після його дня народження

Новий виток війни Палестини проти Ізраїлю зачепив і світ спорту. Через обстріли з боку Сектора Гази постраждали чимало цивільних громадян.

Зранку 7 жовтня Ізраїль зазнав нападу з боку Палестини та Сектора Гази. Територію країни почали масовано обстрілювати терористи ХАМАС, які також проникли на територію Ізраїля.

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Через атаки постраждали не тільки ізраїльські військові, а і чимало цивільних громадян. Не оминула трагедія і світ спорту.

ЗМІ повідомляють, що через напад з боку ХАМАС загинув колишній футболіст Ліор Асулін. 43-річний ізраїльтянин був на вечірці у Раїмі під час атаки терористів.

Деякий час Ліор вважався зниклим безвісті, але зрештою його тіло було знайдено та ідентифіковано. Ексфорвард пішов з життя на наступний день після свого дня народження. За свою кар'єру футболіст пограв за безліч місцевих клубів та один – з Кіпра:

Маккабі Херзлія

Маккабі Петах-Тіква

Бней Сахнін

Бейтар

Бней Єгуда

Хапоель Тель-Авів

Аполлон (Кіпр(

Хапоель Беер-Шева

Хапоель Рамат-Ган

Хапоель Рішон

Хапоель Петах-Тіква

Хапоель Ашкелон

Хапоель Марморек

Хапоель Назарет

Хапоель Ашкелон

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Найкраще Асулін проявив себе на старті кар'єри у Маккабі Херзлії, забивши 48 голів за п'ять сезонів. Свою професійну кар'єру ізраїльтянин завершив у 2017 році.

Відзначимо, що станом на день 8 жовтня більше двох тисяч цивільних отримали поранення через напад ХАМАСу, більше 600 загинули. В Ізраїлі вперше за 50 років оголосили стан війни.