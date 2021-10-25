"Віват король": Мілевський зі сльозами на очах попрощався з уболівальниками Динамо – відео
25 жовтня 2021 , 07:48Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Одіозний український футболіст Артем Мілевський, який у вересні оголосив про завершення спортивної кар'єри, пройшов коло пошани на НСК "Олімпійський" перед матчем 12-го туру чемпіонату України Динамо – Дніпро-1 (2:0).
Мілевський пройшов по всій чаші стадіону і потиснув руки фанатам. Зазначимо, що під час прощання на стадіоні грала пісня "Віват Король", створена спеціально для урочистого відходу з футболу Олега Блохіна в 1989 році.
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Деяким фанатам Мілевський не відмовив і в Селфі, не стримуючи сліз.
Відео емоційного прощання Мілевського
Мілевський завершив кар'єру: що відомо
- У середині вересня Артем Мілевський офіційно оголосив про завершення кар'єри футболіста. Останнім клубом у професійній кар'єрі нападника був закарпатський Минай.
- Славу Мілевський здобув саме в Динамо. У складі "біло-сині" гравець тричі вигравав чемпіонат України, чотири рази Кубок України та ще тричі – Суперкубок України.
- Футболіст виступав за турецький Газіантепспор, хорватські Спліт та Хайдук, румунську Конкордія, російське Тосно, білоруське Динамо Мінськ і Динамо Брест, угорську Кішварда.
- У складі збірної України футболіст провів 50 матчів і забив 8 голів. Грав за "синьо-жовтих" на ЧС-2006 та Євро-2012.