"Віват король": Мілевський зі сльозами на очах попрощався з уболівальниками Динамо – відео

Одіозний український футболіст Артем Мілевський, який у вересні оголосив про завершення спортивної кар'єри, пройшов коло пошани на НСК "Олімпійський" перед матчем 12-го туру чемпіонату України Динамо – Дніпро-1 (2:0).

Мілевський пройшов по всій чаші стадіону і потиснув руки фанатам. Зазначимо, що під час прощання на стадіоні грала пісня "Віват Король", створена спеціально для урочистого відходу з футболу Олега Блохіна в 1989 році.

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Деяким фанатам Мілевський не відмовив і в Селфі, не стримуючи сліз.

Відео емоційного прощання Мілевського

Мілевський завершив кар'єру: що відомо