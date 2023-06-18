Переможець Ліги чемпіонів "поклав око" на бомбардира збірної України

Срібному призеру чемпіонату України буде складно втримати свого найкращого снайпера Артема Довбика. У трансфері нападника зацікавився ще один відомий клуб.

За даними португальських ЗМІ, Артем Довбик може продовжити кар'єру в Порту. "Дракони" сподіваються, що бомбардир з України замінить іранця Мехді Таремі, якого планують продати влітку.

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Новий варіант для Довбика

Власники Дніпра-1 планують виручити за Довбика 20 мільйонів євро. Португальський клуб не готовий розлучитися з такою сумою грошей. А тому розраховують збити ціну на 25-річного гравця збірної України.

За підсумком минулого чемпіонату Порту фінішував на другому місці та потрапив у груповий раунд Ліги чемпіонів. Це один з найтитулованіших клубів Португалії, який двічі вигравав Лігу чемпіонів.

Дніпро-1 розпочинатиме свій шлях у найпрестижнішому турнірі з другого кваліфікаційного раунду. Дніпряни сподіваються втримати форварда хоча б на матчі кваліфікації.

Зазначимо, що Порту не єдиний кандидат на Довбика. Отримати таранного форварда також планують Марсель, Жирона, італійські та турецькі клуби. Сам українець мріє грати в одному з топ-5 європейських чемпіонатів.

Нагадаємо, що у минулому чемпіонаті Довбик забив 24 м'ячі в 30 матчах, ставши найкращим бомбардиром чемпіонату. Лише 1 м'яча не вистачило Довбику до абсолютного рекорду УПЛ.