Тигр на полі: Барселона помпезно анонсувала трансфер багатомільйонного новачка – відео

У середу, 27 грудня, каталонська Барселона розповіла про приїзд талановитого новачка. Вітор Роке підпише довготривалий контракт із іспанським грандом.

18-річний бразильський нападник вже прибув у Каталонію, де 3 січня 2024-го року буде офіційно презентований у статусі новачка Барселони. Повідомляється, що Вітор Роке підпише контракт із "блаугранас" до сезону-2030/2031.

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Пафосний анонс новачка

Клаусула за футболіста Атлетіко Паранаенсе складає космічні 500 мільйонів євро.

Вітор вже навіть встиг побувати у роздягальні команди, отримати іменну шафку та зробити декілька світлин для клубних соцмереж із видом на місто.

Каталонський клуб ефектно анонсував появу нового футболіста. Пресслужба Барселони виклала відео із тигром, який гуляє футбольним поле. Таким відео вони натякнули на приїзд Роке, у якого прізвисько "Тігрінью".

Барселона анонсувала прихід новачка: дивіться відео із тигром на полі

Цікаво, що Роке мав контракт із бразильським клубом до кінця травня 2027-го року.

Що відомо про новачка Барселони Вітора Роке