І це не Циганков: Севілья, Бенфіка і Аякс хочуть підписати вінгера Динамо

Низка європейських іменитих клубів зацікавлена в оренді Вітіньо. Бразильський півзахисник може покинути стан киян за правилом ФІФА.

Цього року більшість легіонерів залишили УПЛ через війну, яку Росію розв'язала на території України. Все завдяки правилу ФІФА, яка дозволила гравцям-іноземцям в односторонньому порядку призупиняти контракти.

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Одним із них став вінгер Динамо Вітіньо, який ще в березні пішов в оренду до Атлетіко Паранаенсе. Строк договору діє до 31 грудня, тому з початку 2023 року бразилець має повернутися у київський клуб.

Проте вінгер не має наміру залишатись у стані "біло-синіх". В чергу за Вітіньо вже вишикувались європейські клуби. Як повідомляють іспанські ЗМІ, Севілья має намір взяти 23-річного футболіста в оренду.

При цьому андалусійцям ще треба буде поборотись за бразильця, адже у його послугах також зацікавлені Бенфіка та Аякс. Очікується, що Динамо нічого не заробить на цьому трансфері, адже Вітіньо знову скористається правилом ФІФА.

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Контракт бразильця з киянами розрахований до 2026 року. До Києва Вітіньо переїхав влітку минулого року як раз із Атлетіко Паранаенсе. За півсезону в Динамо вінгер провів 13 матчів, забивши три голи.