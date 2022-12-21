Найгірша форма сексизму, – Волочай розкритикував вибір жінок-ведучих у футболі

Відомий коментатор Віталій Волочай розповів про найзашкварніші історії в українському спорті. Журналіст пригадав історію з однією з сестер Семеренко та заговорив про жінок-ведучих у футбольному світі.

Представник ЗМІ згадав історію, коли одна з сестер Семеренко відмовилась давати інтерв'ю українському журналісту у флеш-зоні. Вона аргументувала свою відмову тим, що не має настрою на спілкування з журналістами після гонки.

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Волочай впевнений, що український спорт відстає на 20 років з точки зору роботи медіа, телебачення від інших країн: "Не розумію, чому це стоїть на мертвій точці. Кожен може побачити, як працює Match of the day на BBC або студія на американському ТВ – просто дивишся і копіюєш. Н*хр*на не треба робити – тільки плазма, 1 людина, яка розбирається у тактиці, дві людини, які говорять про футбол. Хоча б дошка з магнітами, що-небудь".

Волочай: Це якесь таке знущання, як на мене

Також коментатор розкритикував телеканали, які беруть на аналітичну студію ведучих, які взагалі не тямлять у футболі та спорті.

Що у нас? Давайте знайдемо підставку під мікрофон, знайдемо її на конкурсі "Міс Хмельницький" чи ще десь, вона не має нічого знати про футбол... Це якесь таке знущання, як на мене, це найгірша форма сексизму, коли ставлять дівчат в ефір, які взагалі нічого "не рублять" у футболі. Давайте ще покличемо колишнього футболіста, яких 2 слів зв'язати не може і говорить російською, і в нього одна фраза: "Уэльс играет в классический британский футбол". Ти, б**ть, серйозно? Такого ніколи в історії не було,

– сказав Волочай.

Відомий коментатор поділився своїми майбутніми планами: "Треба колись зробити свій спортивний канал... Хороша ідея, яка зараз у голову мені прийшла".

– журналіст, який займається коментуванням з 2008 року. За свою кар’єру вже встиг попрацювати на прямих трансляціях футболу, баскетболу та тенісу. На "Суспільному" коментував Літні та Зимові Олімпійські ігри, а також змагання з легкої атлетики.

Відзначимо, що в українському коментуванні є одна жінка, це 30-річна Галина Вініченко. Дівчина є спортивною коментаторкою "Суспільного", яка вперше прокоментувала футболу по радіо. Вініченко працювала на футбольному Євро-2020 на Радіо Промінь, жіночий чемпіонат Європи-2022 з футболу, а також працювала на Літніх і Зимових Олімпійських іграх в телеефірі "Суспільного".