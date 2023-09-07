Якщо дотримаємось цього на полі – усе буде добре, – Миколенко про надію України у грі з Англією

Віталій Миколенко виокремив головний фактор, який допоможе збірній України подолати свого маститого суперника. Колектив має бути одним злагодженим механізмом.

Збірна України уже 9-го вересня проведе зустріч проти збірної Англії в рамках відбору до Євро-2024. Гравці “синьо-жовтої” команди шукають рецепт успіху і складному поєдинку.

Варте уваги Лиш одного разу вдалось приручити "трьох левів": історія протистоянь збірних України та Англії

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Український захисник Віталій Миколенко спробував визначити фактор, який допоможе нашій головній команді здобути перемогу проти “трьох левів”. Лівий бек зазначив, що “синьо-жовті” здобули дві закономірні перемоги над Північною Македонією (2:3) та Мальтою (1:0), та і справедливо поступилися у першій грі англійцям (2:0, а також те, що наразі головна ціль України – наступний матч проти команди з “Туманного Альбіону” (Михайло Мудрик переконує, що українці гратимуть із маститим суперником тільки на перемогу). До того ж Віталій порівняв Англію та Італію.

Щоразу, коли я приїжджаю до збірної, то у мене лише позитивні емоції. Радий всіх бачити – і хлопців, і тренерський штаб. Поки що з тренерським штабом ми матч з Англією не обговорювали, але я думаю, що з такими командами треба мати правильний план, який слід виконувати. Якщо на полі в нас буде дисципліна – усе буде добре. Ми будемо протистояти за три дні двом топ-збірним. Буде важко, але ми для того сюди й приїхали, щоб із ними битися. Можу лише сказати, що італійський футбол більш дисциплінований і тактичний, а англійський – міцний в обороні й трохи більше індивідуальний в атаці,

– сказав Миколенко.

До того ж захисник “ірисок” зазначив, що старт сезону видався для нього не найкращим, оскільки у нього було невелике пошкодження. Проте наразі Миколенко перебуває в строю, тому і опинився у лавах збірної України. Віталій впевнений, що перебуваю в хорошій функціональній готовності, а в його думки зараз лише про збірну, а не про клуб.

Коментар Миколенка:

Збірна України посідає другу сходинку у турнірній таблиці, англійці ж лідирують у групі, а у спину "синьо-жовтим" дихає Італія. Ба більше, уже 12-го вересня збірна України зійдеться у гучній битві із "лазуровою" командою.