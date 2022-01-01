Віталій Миколенко офіційно перейшов в Евертон
Джерело:фейсбук Динамо
Дороги київського Динамо та лідера команди Віталія Миколенка розійшлись. Футболіст перейшов до англійського Евертона.
Кияни втратили лідера захисту
22-річний Віталій Миколенко змінив Київ на Ліверпуль. Футболіст підписав контракт Евертоном. "Іриски" інформують, що угода чинна до 30 червня 2026 року.
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Це лише другий клуб у кар'єрі Миколенка. До цього гравець оборони виступав лише за київський клуб.
Віталій став першим зимовим новачком Евертона. Футболіст взяв собі 19-й номер.
Я завжди мріяв грати у Прем'єр-лізі. Англійський футбол – це місце, де зародилася гра, і я думаю, що він дуже добре підійде для моєї гри. Мені 22 роки, але я не почуваюся молодою людиною. У мене є досвід гри на європейському рівні, і я сподіваюся, що продовжуватиму вдосконалюватися як гравець,
– сказав Миколенко.
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Кар'єра Миколенка у Динамо
- Віталій Миколенко – вихованець Динамо. У 2017 році перейшов в основну команду киян.
- Футболіст своєю грою заслужив довіру тренера та став одним із стабільних гравців основи.
- Завдяки постійній ігровій практиці отримав виклик у збірну України.
- У сезоні-2021/2022 відіграв у біло-синій футболці 21 матч, у яких зробив 3 асисти.