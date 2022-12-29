Змінив футбол на футзал: лідер Динамо взяв участь у чемпіонаті України серед військовим

Українські футболісти продовжують підтримувати військових, які щодня боронять нашу країну від ворога. Один із лідерів київського Динамо Віталій Буяльський зіграв із захисниками.

29-річний атакувальний півзахисник киян на декілька годин зрадив футболу заради гри у футзал. Віталій Буяльський зіграв у залі з нашими військовими.

Варто побачити Воротар Динамо з'їздив на передову разом з ексгравцем з чемпіонату Росії: фото з бійцями ЗСУ

Подав приклад іншим футболістам

Динамівець зіграв за одну з команд на чемпіонаті України з футзалу серед підрозділів Десантно-штурмових військ.

Українські футболісти не перестають приємно дивувати своїми вчинками. Від 24 лютого майже усі активно підтримують бійців на передовій, як фінансово, так і фізично. Дехто з футболістів взяв зброю до рук та безпосередньо допомагав і допомагає боронити нашу країну від Росії.

Гравці їздять на передову, відвідують поранених захисників у госпіталях, запрошують їх на матчі та тренування. Віталій Буяльський теж не став виключенням.

Буяльський зробив спільне фото з командами. Для безпеки наших бійців їх лиця були заблюрені.



Буяльський зіграв у футзал із військовими / Фото з телеграм-каналу Troublemakers & Ultras Action

У сезоні-2022/2023 Буяльський провів у футболці Динамо 27 матчів, у яких відзначився 11 голами та 6 результативними передачами.

Контракт Віталія з киянами розрахований до кінця червня 2025 року.

Наразі Віталій, як і вся команда, насолоджується відпусткою. Але, як бачимо, що робить це не лише із користю для себе, а й інших.