Збірна України втратила ключового футболіста Динамо на Євро-2020

Півзахисник Динамо і збірної України Віталій Буяльський не зможе зіграти на майбутньому Євро-2020.

У Буяльського виникли проблеми зі здоров'ям, а за підсумками обстеження стало відомо, що у гравця тріщина в ступні. Пошкодження було отримано в фіналі Кубка України.

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Буяльський почав підготовку до Євро разом з іншими гравцями, які прибули до Харкова 15 травня. Під час бігової роботи Буяльський не відчував ніяких проблем, проте коли почалися ігрові навантаження, з'явився біль в нозі, яка тільки наростала.

Відновлення Віталія займе близько місяця, тому на Євро гравець точно не поїде. 20 травня Буяльський покинув розташування збірної.

Потужна результативність Буяльського

Це прикра втрата для збірної України. Про це говорить статистика Віталія у минулому сезоні.

Хавбек був одним з найкращих у складі Динамо. У всіх турнірах провів 35 матчів, забив 9 голів і зробив 9 результативних передач.