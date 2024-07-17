У Федерації біатлону України відреагували на відсторонення Віти Семеренко

Українську біатлоністку Віту Семеренко відсторонили через порушення антидопінгових правил. Федерація біатлону України виступила з заявою на рахунок цього інциденту.

Федерації біатлону України відомо про ситуацію зі спортсменкою, також вони ознайомлені з офіційним повідомленням на сайті Національного антидопінгового центру України.

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Заява ФБУ щодо спортсменки

Ця ситуація склалась через певні розбіжності між Семеренко та НАДЦ. В ФБУ заявили, що уважно стежать за перебігом подій та будуть сприяти тому, щоб ця ситуація вирішилась.

Відсторонення Віти Семеренко дійсно мало місце. Згідно статті 2.4 АДП НАДЦ (Порушення порядку надання інформації про місцезнаходження спортсмена. Будь-яка комбінація з трьох (3) пропущених тестувань та/або ненадання інформації про місцезнаходження, як це визначено Міжнародним стандартом з обробки результатів, протягом 12-місячного періоду, вчинене спортсменом, якого включено до Реєстраційного пулу тестувань),

– йдеться у заяві ФБУ.

Національний антидопінговий комітет співпрацює зі спортсменами напряму. Ніякого впливу на комітет Федерація біатлону України немає.

Українська біатлоністка Віта Семеренко у 2014 році стала олімпійською чемпіонкою у естафеті та бронзовою призеркою у спринті.

У міжнародних змаганнях в складі збірної України Віта завершила виступати у 2021 році. На який термін дискваліфікували спортсменку невідомо.