Вистрілив у голову та зробив пенсіонера глухим: гравець з Франції поніс покарання
8 жовтня 2021 , 14:21Читать новость на русском
Джерело:Daily Mail
Форвард Крістал Пелас Одсонн Едуар виплатив літньому чоловіку солідну суму за те, що зробив його глухим на одне вухо. Тепер футболіст поплатився за необдуманий вчинок.
Поніс покарання
23-річний футболіст таки не зумів уникнути покарання. У 2017 році Одсонн Едуар вистрілив з пневматичної рушниці прямо у голову 62-річного чоловіка.
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Потерпілий вижив, але залишився глухим на одне вухо. Тоді суд виніс гравцю вирок – 4 місяців умовного терміну та 6 тисяч євро штрафу. Одсонн довго не виходив на зв'язок, тому пеня за невиплачений термін значно зросла.
Едуару довелось виплатити пенсіонеру вже не 6 тисяч євро, а 20 тисяч фунтів стерлінгів.
- Наприкінці серпня 2021 року Одсонн став повноцінним гравцем Крістал Пелас. нападник підписав 4-річний контракт із англійською командою.
- Попереднім клубом футболіста був шотландський Селтік, якому належав контракт українця Мар'яна Шведа.
- У сезоні-2021/2022 провів 15 матчів в усіх турнірах, у яких наколотив 5 голів та віддав два асисти.