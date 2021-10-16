Вистрілив з гармати: Коваленко дебютним голом приніс Спеції перемогу – відео
16 жовтня 2021 , 18:01Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У матчі чемпіонату Італії український півзахисник Віктор Коваленко вийшов в основному складі Спеції на гру проти Салернітани. Саме українець став героєм зустрічі.
На старті другого тайму при рахунку 0:1 на користь суперника Коваленко зробив результативну передачу і допоміг відзначитися Давіду Стрельца.
Дивіться також Чи зможе Ювентус здолати непоступливу Рому: прогноз на матч Серії А
А вже на 76-й хвилині Віктор оформив і свій перший гол у складі нової команди і допоміг Спеції перемогти. Вийшла насправді потужна гармата від українця. Футболіст провів лише свій третій матч за команду.
Спеція – Салертіна відеоогляд
Що відомо про Коваленка
- Це була перша результативна передача та перший гол Коваленка у складі Спеції, де він виступає на правах оренди з Аталанти.
- 25-річний хавбек пропустив останні два поєдинки Спеції через м'язеве пошкодження.