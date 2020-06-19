Рівно 8 років тому, 19 червня 2012 року, в рамках третього туру групового етапу Євро-2012 збірна України зустрілася з командою Англії.

Матч відбувався в Донецьку. Українській команді треба було перемагати, щоб виходити з групи. На 62-й хвилині, коли англійці були попереду 1:0, бригада арбітрів на чолі з Віктором Кашшаї не зарахувала гол Марко Девіча, пише 24 канал.

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При цьому що м'яч в повітрі повністю перетнув лінію воріт, перед тим як його вибив Джон Террі у падінні. Ні Віктор Кашшаї, як головний арбітр зустрічі, ні його помічники (цей матч обслуговувала бригада арбітрів з п'яти осіб, в тому числі по одному за кожними з воріт) не побачив там голу.

Цей епізод спричинив значний скандал. А матч так і закінчився мінімальною перемогою збірної Англії.



Джон Террі вибиває м'яч вже за лінії воріт після удару Девіча у матчі Україна – Англія. Арбітр Віктор Кашшаї не зарахував в цьому епізоді гол (фото: Трибуна)

Відео епізоду

Варто зазначити, що в початковій стадії гольовий атаки українців був офсайд, але гол скасували зовсім не через це.

Які наслідки були у цього матчу?

Кашшаї і вся його бригада більше не судили ігри Євро-2012. Їх відправили додому з поясненням – для запобігання зайвого тиску на них.

Віктор після повернення додому навіть дав пресконференцію по ситуації з голом Девича. Говорив дипломатично, але не забув передати привіт своїм помічникам.

"Після матчу ми подивилися повтори, і відразу ж зрозуміли, що зробили помилку. Ми проаналізували ситуацію, але відповідно до вимог УЄФА, судді не повинні коментувати власні рішення на публіці. У нас дуже невдячна професія, адже ми можемо прийняти 199 правильних рішень, але одна помилка може виявитись фатальною. Тим не менше, я впевнений, що всі члени моєї команди вивчать урок з цієї невдачі, і в наступному сезоні ми зможемо довести, що все ще залишаємося в авангарді світового суддівства", – сказав він.

Чим відомий Віктор Кашшаї

Віктор Кашшаї обслуговував матчі з 1990 року. У 2003 році отримав звання арбітра ФІФА та можливість обслуговувати міжнародні матчі. Обслуговував матчі Олімпіади-2008 в Пекіні, працював на фіналі. Був резервним арбітром на декількох матчах Євро-2008. Працював на Чемпіонаті світу 2010 року. Саме він обслуговував фінал Ліги чемпіонів сезону 2010/11, в якому зіграли "Барселона" та "Манчестер Юнайтед".