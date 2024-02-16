Видатний екстренер Вереса зізнався, за ким із зірок збірної України стежить у Європі

Колишній тренер рівненського Вереса Юрій Вірт розповів про свої футбольні вподобання. Експерт УПЛ ТБ назвав чемпіонати, матчі яких він старається не пропускати.

49-річний спеціаліст виявився справжнім фанатом Жирони, де феєрять його земляки Артем Довбик та Віктор Циганков. Також Юрій Вірт старається не пропускати поєдинків Реала, першим номером якого у цьому сезоні-2023/2024 став наш Андрій Лунін. Фахівець виділив три поєдинки, які запам'ятались йому найбільше.

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Назвав чемпіонати, яким надає перевагу

Колишній тренер рівненського Вереса стежить за іншими українськими легіонерами в Європі. Вірт не приховує своїх сподівань, що у найближчому майбутньому цей список поповниться Георгієм Судаковим, який знайде свій клуб в одній із топових ліг Європи.

Звичайно, що дивлюся Іспанію. Поєдинки Реала та Жирони намагаюся взагалі не пропускати. Особливе враження справив на мене хет-трик Довбика у ворота Севільї, а також перемога Реала з Луніним над Барселоною (4:1) у фіналі Суперкубка. Також слідкую за іншими нашими хлопцями – Миколенком, Забарним, Трубіним, Зінченком… Українських легіонерів стало так багато, що тільки встигай! Може, дасть Бог, ще й Судаков незабаром кудись перейде,

– розповів Вірт.

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