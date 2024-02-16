Видатний екстренер Вереса зізнався, за ким із зірок збірної України стежить у Європі
Джерело:YeSport
Колишній тренер рівненського Вереса Юрій Вірт розповів про свої футбольні вподобання. Експерт УПЛ ТБ назвав чемпіонати, матчі яких він старається не пропускати.
49-річний спеціаліст виявився справжнім фанатом Жирони, де феєрять його земляки Артем Довбик та Віктор Циганков. Також Юрій Вірт старається не пропускати поєдинків Реала, першим номером якого у цьому сезоні-2023/2024 став наш Андрій Лунін. Фахівець виділив три поєдинки, які запам'ятались йому найбільше.
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Назвав чемпіонати, яким надає перевагу
Колишній тренер рівненського Вереса стежить за іншими українськими легіонерами в Європі. Вірт не приховує своїх сподівань, що у найближчому майбутньому цей список поповниться Георгієм Судаковим, який знайде свій клуб в одній із топових ліг Європи.
Звичайно, що дивлюся Іспанію. Поєдинки Реала та Жирони намагаюся взагалі не пропускати. Особливе враження справив на мене хет-трик Довбика у ворота Севільї, а також перемога Реала з Луніним над Барселоною (4:1) у фіналі Суперкубка. Також слідкую за іншими нашими хлопцями – Миколенком, Забарним, Трубіним, Зінченком… Українських легіонерів стало так багато, що тільки встигай! Може, дасть Бог, ще й Судаков незабаром кудись перейде,
– розповів Вірт.
Головне про футбольний шлях Юрія Вірта
- Усю свою кар'єру професійного футболіста Вірт провів в Україні. Юрій Миколайович пограв за стрийську Скалу, Шахтар, Борисфен, донецький Металург та ФК Львів. Саме донецький Шахтар став останнім клубом у кар'єрі Вірта, яку він закінчився влітку 2012-го.
- Потім перейшов на тренерську роботу. Був асистентом головного тренера у донецькому Металурзі, Сталі та Вересі.
- У 2017-му році очолив Верес та провів на чолі рівненського клубу 30 матчів.
- Потім ненадовго у тренерському досвіді Вірта з'явився клуб Рух. Але вже через 7 поєдинків дороги наставника та команди розійшлись.
- Влітку 2019-го повернувся до Вереса, якого вивів в УПЛ. Покинув рівненський клуб у середині червня 2023-го року на не найприємнішій ноті.