Гарна кадрова ситуація: Петраков розповів про стан збірної України перед матчем проти Вірменії

Наставник національної команди визнав справедливість поразки від Шотландіх. Олександр Васильович згадав про кадрові проблеми і розповів про нинішню ситуацію

Вже у суботу збірна України з футболу проведе другий вересневий матч в Лізі націй. Першу гру команда Олександра Петракова провалила, поступившись розгромно Шотландії.

До теми Україна розгромно поступилася Шотландії в матчі Ліги націй

Наступним суперником "синьо-жовтих" стане збірна Вірменії. Напередодні матчу коуч команди поспілкувався зі ЗМІ, розповівши про ситуацію в команді.

Нам дуже тяжко грати, коли нема основних виконавців. Хлопці дуже старались, але вони не готові грати на такому рівні. Ми грали проти футболістів, которі всі грають в АПЛ. Сказати, що нам не повезло, я не можу. Вони нас переграли у цей раз, переграли у бажанні. Це Ліга націй, право на помилку є у всіх. У нас зараз гарна кадрова ситуація. У нас є 24 гравці, три голкіпери. о 5 ранку прилетів Едуард Сарапій, Віталій Миколенко вже здоровий, нічого не турбує,

– зазначив Петраков

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Також Олександр Васильович прокоментував роль Олександра Зінченка в команді. Гравець Арсеналу вимушений пропустити вересневий збір через травму.

Саша – лідер нашої збірної. Нам його не вистачало, але це футбольне життя. Він мені подзвонив по телефону, сказав, що сталась така травма. Дуже засмучений, що не допоможе збірній. Але зараз є ким його замінити. У нас нема п'яти основних гравців, для нас це багато, але шанси отримають інші футболісти,

– сказав Петраков.

Нагадаємо, що після чотирьох турів збірна України має 7 очок в активі і посідає другу сходинку. Шотландія випереджає "синьо-жовтих" на два бали.

Матч Вірменія – Україна відбудеться у суботу, 24 вересня. Початок – о 16:00 за київським часом.