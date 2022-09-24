Вірменія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Збірна України з футболу сьогодні, 24 вересня, проведе матч проти Вірменії в Лізі націй. Гра відбудеться в Єревані та розпочнеться о 16:00.

Це буде друга з трьох ігор збірної України у вересні в Лізі націй. В цьому матчі може визначитися, чи зможе Україна посісти перше місце в групі та вийти в елітний дивізіон Ліги націй. А також потрапити в другий кошик під час жеребкування відбору на Євро-2024. Для цього треба перемагати Вірменію.

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До цього матчу збірна України підходять після важкої поразки від Шотландії в Глазго, яка й опустила команду на друге місце. А після цього на команду очікував важкий переліт до Єревана, де і відбудеться матч.

Для збірної Вірменії це ж буде перший матч у вересні. Тож команда мала чимало часу для підготовки.

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Сама гра Вірменія – Україна розпочнеться о 16:00.

Онлайн-трансляція матчу Вірменія – Україна

Важливо! Ця онлайн-трансляція доступна лише для глядачів, які перебувають на території України. Відео недоступне для тих, хто перебуває за межами України через правила УЄФА щодо телевізійних прав та принципу територіальності. Адже закордоном права на показ цього матчу належить місцевим телекомпаніям, а не Україні.