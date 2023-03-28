Жодних пояснень: Петраков знову посварився із журналістом – відео "цирку" на пресконференції

Олександр Петраков з поразки дебютував на чолі збірної Вірменії. У першому матчі нова команда українського наставника поступилась Туреччині 1:2.

На післяматчеву пресконференцію Олександр Петраков вже прийшов у поганому настрої, а запитання журналіста взагалі привело до напруженої атмосфери у залі. Український тренер збірної Вірменії посперечався із одним із представників ЗМІ.

Вже таке було Можете подати свою кандидатуру, – Петраков хамовито відповів журналісту після поразки: відео

Петраков продовжує запалювати на пресконференції

На цьому колишній наставник збірної України не схаменувся, а знову став ініціатором конфлікту на пресконференції. З таким відношенням до преси, скоро до Олександра Васильовича на пресконференцію не прийде жоден журналіст.

Цього разу представник ЗМІ запитав Петракова, чому той не замінив Тиграна Барсегяна у поєдинку відбору на євро-2024 проти Туреччини.

На що отримав запитання у відповідь: "А ви вважаєте, що він не повинен грати? Це ваша думка, що він не повинен грати? Я головний тренер. Це моє рішення".

Журналіст наголосив, що хоче почути причину такого рішення. Але Петраков далі повторював одне і те саме. Олександр Васильович не зрозумів, чому він мав пояснювати свої дії. Дійсно, а навіщо наставник повинен це робити? Навіщо тоді тренер взагалі приходить на спілкування з журналістами? Черговий цирк якийсь, а не пресконференція від Петракова.

А чому я вам маю пояснювати це рішення? Я просто сказав: я головний тренер. Я ухвалив таке рішення. Ось і все. Вам не подобається Тигран Барсегян? Ви вважаєте, що я повинен був його міняти? Я ухвалив таке рішення. Якщо можете, вибачте мені, будь ласка,

– відповів Петраков.

На цьому журналіст не зупинився: "Ні, це не питання вибачення...".

Ні, я вам теж відповів. Я головний тренер. Я за це відповідаю. Ви тут можете мене критикувати. Тому я і головний тренер, правильно? Ви в мене запитали, чому я не поміняв його. Я кажу, що я головний тренер і ухвалив таке рішення. Я ж вас не образив?,

– знову повторив наставник збірної Вірменії.

Після чого представник ЗМІ першим вирішив погасити конфлікт та прийняв таку відповідь українського наставника.

"Ви мене вибачте. Я ухвалив таке рішення. Правильне воно, неправильне...", – сказав Петраков.

Пресконференція Олександра Петракова (інцидент із тренером з 10:42)

Нагадаємо, що Петраков піддався критиці після того, як оголосив заявку збірної Вірменії на березневі поєдинки. Український наставник відійшов від своїх принципів та запросив у свою нову команду футболістів, які грають у ворожій Росії. Чим викликав шквал обурень зі сторони української футбольної спільноти.

14 січня 2023 року Олександр Васильович очолив вірменську збірну.

До слова. 28 березня Вірменія проведе товариську зустріч проти Кіпру. Початок о 18:00.