Жодних пояснень: Петраков знову посварився із журналістом – відео "цирку" на пресконференції
Джерело:FFA
Олександр Петраков з поразки дебютував на чолі збірної Вірменії. У першому матчі нова команда українського наставника поступилась Туреччині 1:2.
На післяматчеву пресконференцію Олександр Петраков вже прийшов у поганому настрої, а запитання журналіста взагалі привело до напруженої атмосфери у залі. Український тренер збірної Вірменії посперечався із одним із представників ЗМІ.
Вже таке було Можете подати свою кандидатуру, – Петраков хамовито відповів журналісту після поразки: відео
Петраков продовжує запалювати на пресконференції
На цьому колишній наставник збірної України не схаменувся, а знову став ініціатором конфлікту на пресконференції. З таким відношенням до преси, скоро до Олександра Васильовича на пресконференцію не прийде жоден журналіст.
Цього разу представник ЗМІ запитав Петракова, чому той не замінив Тиграна Барсегяна у поєдинку відбору на євро-2024 проти Туреччини.
На що отримав запитання у відповідь: "А ви вважаєте, що він не повинен грати? Це ваша думка, що він не повинен грати? Я головний тренер. Це моє рішення".
Журналіст наголосив, що хоче почути причину такого рішення. Але Петраков далі повторював одне і те саме. Олександр Васильович не зрозумів, чому він мав пояснювати свої дії. Дійсно, а навіщо наставник повинен це робити? Навіщо тоді тренер взагалі приходить на спілкування з журналістами? Черговий цирк якийсь, а не пресконференція від Петракова.
А чому я вам маю пояснювати це рішення? Я просто сказав: я головний тренер. Я ухвалив таке рішення. Ось і все. Вам не подобається Тигран Барсегян? Ви вважаєте, що я повинен був його міняти? Я ухвалив таке рішення. Якщо можете, вибачте мені, будь ласка,
– відповів Петраков.
На цьому журналіст не зупинився: "Ні, це не питання вибачення...".
Ні, я вам теж відповів. Я головний тренер. Я за це відповідаю. Ви тут можете мене критикувати. Тому я і головний тренер, правильно? Ви в мене запитали, чому я не поміняв його. Я кажу, що я головний тренер і ухвалив таке рішення. Я ж вас не образив?,
– знову повторив наставник збірної Вірменії.
Після чого представник ЗМІ першим вирішив погасити конфлікт та прийняв таку відповідь українського наставника.
"Ви мене вибачте. Я ухвалив таке рішення. Правильне воно, неправильне...", – сказав Петраков.
Пресконференція Олександра Петракова (інцидент із тренером з 10:42)
Нагадаємо, що Петраков піддався критиці після того, як оголосив заявку збірної Вірменії на березневі поєдинки. Український наставник відійшов від своїх принципів та запросив у свою нову команду футболістів, які грають у ворожій Росії. Чим викликав шквал обурень зі сторони української футбольної спільноти.
14 січня 2023 року Олександр Васильович очолив вірменську збірну.