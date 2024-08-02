Олександр Усик відповів, чи вірить він у повернення в рідний Крим: емоційне відео
2 серпня 2024, 17:03Читать новость на русском
Джерело:Бомбардир
Українського боксера Олександра Усика запитали, чи вірить він, що зможе повернутися до Криму. Про це він розповів у інтерв'ю "Бомбардиру".
Олександр Усик є уродженцем Криму. Однак через російську окупацію український боксер був змушений перебратися до Києва.
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Що сказав Усик про Крим
Боксер відповів, що він не просто вірить у повернення в Крим, а знає, що повернемось.
Відповідь Олександра Усика про Крим: дивіться відео
Відзначимо, що Олександр Усик народився у місті Сімферополь. Там і почалася його спортивна кар'єра.