Вирішив один ривок: Мотор програв Веспрему в гандбольній Лізі чемпіонів

У четвер, 25 листопада, Мотор провів матч у 8-му турі гандбольної Ліги чемпіонів. Українці у гостях програли Веспрему – 36:29.

Веспрем – Мотор 36:29 (18:13, 18:16)

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Минулого тижня команди протистояли одна одній на майданчику Мотора, і тоді підопічні Гінтараса Савукінаса здобули перемогу. Порівняно з першим матчем проти угорців у складі Мотора відбулася одна зміна: замість Юрія Кубатка на виїзну гру вирушив Едуард Кравченко.

Довгий час на майданчику точилася рівна гра м'яч у м'яч. Запорожці ні в чому не поступалися господарям, яких підтримували заповнені трибуни "Веспрем Арени".

Перелом у гру вніс тайм-аут, взятий тренерським штабом угорського клубу за рахунку 9:8 на користь Мотора. Після короткої паузи підопічні Моміра Іліча заграли набагато впевненіше в обороні, а голкіпер господарів Родріго Корралес упіймав свою гру. Угорці зробили приголомшливий ривок з рахунком 8:0, а перший тайм завершили з "+5" на свою користь.

І для угорського гранду в другому таймі не склало особливих труднощів утримати свою перевагу. Запорожці боролися, але не змогли повернути інтригу у протистояння.