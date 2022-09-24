З Луніним у воротах, але без Ярмоленка: стартовий склад збірної України на матч проти Вірменії

Тренерський штаб збірної України оголосив стартовий склад на матч проти Вірменії у Лізі націй. Гра розпочнеться о 16:00 в суботу, 24 вересня.

У матчі проти Вірменії тренерський штаб вирішив повністю змінити як схему гри, так і гравців. Ті, хто грали проти Шотландії з перших хвилин, цього разу опинилися в запасі. Серед них і лідери команди Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Тарас Степаненко та Микола Матвієнко.

До теми Вірменія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Натомість з перших хвилин зіграє Роман Яремчук. А Сергій Сидорчук буде капітаном команди.

Команда зіграє за схемою 3-4-3 (або ж 5-2-3).

Стартовий склад збірної України: 12. Андрій Лунін, 19. Тарас Качараба, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 14. Данило Ігнатенко, 5. Сергій Сидорчук, 18. Олександр Тимчик, 15. Віктор Циганков, 20. Олександр Зубков, 9. Роман Яремчук.

Запасні: 1. Євген Волинець, 2. Валерій Бондар, 3. Богдан Михайліченко, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 17. Олександр Піхальонок, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

З тих футболістів, які перебувають на підготовчому зборі, до заявки не потрапив півзахисник Едуард Сарапій.