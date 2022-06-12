Він зіграв на рівні, – Маліновський розповів, як допоміг Караваєву забити гол

У другому матчі Ліги націй-2022/2023 збірна України перемогла Вірменію. Українці забили суперникам три голи.

Маліновський: Наступна зустріч важливою буде

Руслан Маліновський відкрив рахунок на 61-й хвилині матчу. Асист на півзахисника зробив правий захисник Олександр Караваєв.

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А другий гол забив вже Караваєв. Маліновський розповів про настанови та поради Олександру.

"Тактично суперник в обороні дуже непогано грає. Насичують, а при відкритому м’ячі відскакують назад добре. Було важко забити. Те, що я Саші Караваєву казав вже три гри – котити під себе. Він перший раз покотив і ми забили м’яч.

Вважаю, коли був рахунок 1:0, гра була ще відкрита. Але при 2:0 Вірменії було важко повернутися. Караваєв провів на рівні гру, вітаю його. Важливо відновитися, наступна зустріч важливою буде", – сказав Маліновський.

Також Руслан прокоментував закінчення кар'єри Андрія Пятова.

Колись було таке покоління, що молодим футболістам було дуже важко. Якби в мій час було більше таких, як Андрій Пятов, можливо я й раніше зміг би заграти на високому рівні. Він завжди підтримує, допомагає. Справжній капітан, легенда українського футболу. Для кожного зіграти 100 матчів за збірну – велика гордість,

– наголосив півзахисник.

Андрій Пятов зіграв у останньому матчі за "синьо-жовтих"