Він зіграв на рівні, – Маліновський розповів, як допоміг Караваєву забити гол
Джерело:"Футбол NEWS"
У другому матчі Ліги націй-2022/2023 збірна України перемогла Вірменію. Українці забили суперникам три голи.
Маліновський: Наступна зустріч важливою буде
Руслан Маліновський відкрив рахунок на 61-й хвилині матчу. Асист на півзахисника зробив правий захисник Олександр Караваєв.
Варте уваги "Не буду плакати, я мужик": Бущан оригінально подякував Пятову за кар'єру у збірній
А другий гол забив вже Караваєв. Маліновський розповів про настанови та поради Олександру.
"Тактично суперник в обороні дуже непогано грає. Насичують, а при відкритому м’ячі відскакують назад добре. Було важко забити. Те, що я Саші Караваєву казав вже три гри – котити під себе. Він перший раз покотив і ми забили м’яч.
Вважаю, коли був рахунок 1:0, гра була ще відкрита. Але при 2:0 Вірменії було важко повернутися. Караваєв провів на рівні гру, вітаю його. Важливо відновитися, наступна зустріч важливою буде", – сказав Маліновський.
Також Руслан прокоментував закінчення кар'єри Андрія Пятова.
Колись було таке покоління, що молодим футболістам було дуже важко. Якби в мій час було більше таких, як Андрій Пятов, можливо я й раніше зміг би заграти на високому рівні. Він завжди підтримує, допомагає. Справжній капітан, легенда українського футболу. Для кожного зіграти 100 матчів за збірну – велика гордість,
– наголосив півзахисник.
Андрій Пятов зіграв у останньому матчі за "синьо-жовтих"
- Перед початком матчу проти Вірменії голкіпер повідомив, що зіграє останній матч у футболці "синьо-жовтих".
- Після фінального свистка всі гравці підійшли до Пятова, щоб подякувати йому за виступи у головній команді країни.
- Пятов прокоментував закінчення своєї кар'єри у збірній України. Він наголосив, що про таке прощання з командою можна тільки мріяти.
- У наступному матчі "синьо-жовті" зіграють проти Ірландії. Пятов буде спостерігати за цією грою вже біля екрана телевізора.
- Легендарний голкіпер із рекордом закінчив кар'єру у збірній – 47 "сухих" матчів у 102 зіграних поєдинках.