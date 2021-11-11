Він може грати на рівні Шевченка, – ексгравець збірної назвав головного форварда команди

Колишній форвард збірної України Іван Гецко виокремив декількох нападників національної команди напередодні матчу проти Болгарії. Одного із футболістів він порівняв з легендою.

Лідер своєї команди

За словами Гецко, Роман Яремчук є лідером національної збірної України. Він порівняв форварда з Андрієм Шевченком.

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"Яремчук – людина з іменем, яка показала себе у Європі. Насправді сьогодні, я вважаю, це лідер національної збірної України. Це не просто лідер своєї збірної, він ще й лідер своєї команди – клубу європейського рівня. Це висококласний футболіст, який надалі може показати великі здобутки. Я його прирівнюю, що він може заграти десь на рівні Андрія Шевченка", – вважає Гецко.

Фахівець також відзначив Артема Довбика, проте вважає, що йому необхідно більше впевненості та ігрової практики.

Щодо Данила Сікана то, Гецко переконаний, що футболіста "тягне" наставник збірної Петраков. Хоч гравець і прекрасно володіє усіма футбольними даними, проте він ще занадто юний.

Можливо, він ще молодий і це відіграє велику роль. Хоча тренер йому довіряє, значить він заслуговує на місце у складі, заслуговує перебувати у збірній України,

– додав колишній нападник збірної України.

З ким Україна зіграє наступні матчі