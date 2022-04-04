Він був би радий, якби його викликали до збірної, – Красніков про можливе повернення Ракіцького

Ярослав Ракіцький розірвав угоду з Зенітом після того, як Росія напала на Україну. Захисник тимчасово тренується з харківський Металістом.

Красніков: Він хоче грати в футбол

У 2019 році Ярослав Ракіцький переїхав у російський Зенті. Таким рішенням захисник закрив собі дорогу у збірну України, за яку раніше виступав.

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24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабний напад на Україну, після чого Ракіцький був одним із перших українських футболістів, які покинули країну-агресора. Ярослав розірвав контракт із Зенітом.

Наразі футболіст підтримує форму у харківському Металісті. Віцепрезидент клубу Євген Красніков впевнений, що Ракіцький був би радий поверненню у головну команду країни.

Яка у нього позиція? Він хоче грати в футбол. Він не каже по це, але я думаю, він був би дуже радий, якби його викликали до збірної. І за футбольними якостями, і за тими вчинками, що він здійснив, — мені здається, заслужив право. А викличуть чи ні — це питання головного тренера, як він бачить,

– сказав Красніков.